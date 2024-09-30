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MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon! Üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon! Üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri sözde Sorumlusu Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail’i Irak’ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK elebaşı Öcalan'dan bizzat eğitim aldığı belirtilen İsmail'in Şırnak ve Adana'daki terör eylemlerinin talimatını verdiği öğrenildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) nefes aldırmadığı terör örgütü PKK​'ya bir darbe de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) vurdu. MİT​, Irak'ın kuzeyine düzenlenen nokta operasyonla örgütün sözde üst düzey sorumlularından birini daha etkisiz hale getirdi.

MİT, hassas yürütülen çalışmalar sonucunda Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail'in PKK/KCK'nın Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisinde birinci derece sözde sorumlu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Suriye uyruklu PKK/KCK’lı İsmail için operasyon kararı alındı.

MİT'ten nokta operasyonu 

MİT’in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı Lokman İsmail’in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi. Operasyon için en uygun beklendi. Yıllardır PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK’lı Lokman İsmail'in; 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, 2019’da Adana/Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını da yine Lokman İsmail'in verdiği kaydedildi.

Öcalan'dan bizzat eğitim aldı 

PKK/KCK saflarına 1995 yılında Suriye’den katıldı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim aldı. 1996-2004 yılları arasında Türkiye’de silahlı faaliyet yürüttü.

2004 yılında Zap alanına geçti. Terör örgütünün kamplarında özel askeri eğitimlere tabi tutuldu. 2015’te Şırnak’taki hendek-barikat olaylarını planladı. Olayların Türk devlet tarafından kontrol altına alınması sonrasında Irak alanına geçti. 2018’de Haftanin alanında Öz Savunma dersleri verdi. 2019 yılında Adana/Seyhan’daki bir bombalı saldırının talimatını verdi. 

PKK
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