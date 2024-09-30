Kiracısının 8 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulundu!

Adana'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.Abone ol
Merkez Çukurova ilçesinde 2 katlı müstakil evde yaşayan M.M'nin (60), 1 Eylül'de, alt katında oturan kiracısı D.C'nin 8 yaşındaki erkek torunu E.B'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Çocuğun durumu anlattığı aile, olaydan sonra kaçan şüpheli hakkında şikayette bulundu.
Bir hafta sonra evine dönen zanlı, mahalle sakinleri tarafından darbedildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.M, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.