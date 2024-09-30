Ekrem İmamoğlu'nun diplomasındaki iddiayla ilgili YÖK yetkilisi, topu üniversiteye attı

Ekrem İmamoğlu'nun özel üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yasal olmayan biçimde yatay geçiş yaptığı iddiasıyla ilgili YÖK yetkilisi, o konuda her hangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, dosyanın üniversitede olduğunu söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun diploması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Girne Amerikan Üniversitesi'nden 1991 yılında mevzuata aykırı biçimde İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı ve Kemal Alemdaroğlu'nun yardımcı olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Yatay geçişe ilişkin YÖK'ten ve İstanbul Üniversitesi'nden resmi açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı.

"Bilgiye sahip değiliz"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, konu hakkında YÖK yetkilisinin açıklamalarını köşe yazısına taşıdı:

"Bu konuda haber ve yorumlar eksik olmuyor. Doğrusunun ne olduğunu öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerine sordum. O konuda her hangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, İmamoğlu’nun özlük dosyasının da, diğer tüm öğrenciler gibi kendi fakültesinde bulunduğunu söylediler."

Alemdaroğlu iddiayı reddetti

İmamoğlu’nun, yatay geçişinde babasının yakından tanıdığı Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun desteğinin olduğu iddialarına ilişkin Alemdaroğlu ile görüşen Öztürk, onun açıklamalarına da yer verdi:

"Benim 1990 yılında hiçbir idari görevim olmadığı gibi Anabilim Dalı Başkanı da değilim. Ayrıca o günün Rektörü Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu’na karşı muhalif olarak davranıyorum. Bu nedenle de üniversitede yatay geçişte kesinlikle etkili olmam söz konusu olamaz."