BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,21
ALTIN 2.922,98
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralı!

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralı!

Malatya'da Sivas yönünden gelen askeri araç, bir otomobille çarpıştı ve 5'i asker olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, Malatya Valisi Seddar Yavuz kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaralılara acil şifalar diledi.

Abone ol

Malatya'da Sivas yönünden gelen bir askeri araç, kavşakta bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5'i asker olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Valilikten açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşehrilerim, Görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5’i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan misilleme açıklaması: Uygun zamanda ve...
İran'dan misilleme açıklaması: Uygun zamanda ve...
Erden Timur FBI tarafından gözaltına mı alındı? Açıklama geldi
Erden Timur FBI tarafından gözaltına mı alındı? Açıklama geldi
İsrail saldırısında Cemaati İslamiyye yöneticisi hayatını kaybetti
İsrail saldırısında Cemaati İslamiyye yöneticisi hayatını kaybetti
Papa Franciscus'tan Lübnan saldırısı açıklaması: Ahlaka aykırı...
Papa Franciscus'tan Lübnan saldırısı açıklaması: Ahlaka aykırı...
Eyüpspor evinde hata yapmadı
Eyüpspor evinde hata yapmadı
Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3 golle geçti
Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3 golle geçti
37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in
37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in
Mourinho'dan Antalyaspor maçında ilginç tepki
Mourinho'dan Antalyaspor maçında ilginç tepki
Nepal'de sel faciası: 148 ölü, 59 kayıp!
Nepal'de sel faciası: 148 ölü, 59 kayıp!
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü
Szymanski kaçırdı, Mourinho çılgına döndü
Szymanski kaçırdı, Mourinho çılgına döndü
Gözaltına alınan CHP'li ilçe başkanı serbest bırakıldı
Gözaltına alınan CHP'li ilçe başkanı serbest bırakıldı