Malatya'da askeri araç kaza yaptı: 5 asker yaralı!

Malatya'da Sivas yönünden gelen askeri araç, bir otomobille çarpıştı ve 5'i asker olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, Malatya Valisi Seddar Yavuz kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaralılara acil şifalar diledi.

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Malatya'da Sivas yönünden gelen bir askeri araç, kavşakta bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5'i asker olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Valilikten açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşehrilerim, Görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5’i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.