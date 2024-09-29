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Erden Timur FBI tarafından gözaltına mı alındı? Açıklama geldi

Erden Timur FBI tarafından gözaltına mı alındı? Açıklama geldi

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un, ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı iddiaları bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü. Timur'dan iddialar ile ilgili açıklama geldi.

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Hakkında ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı şeklinde haberler çıkan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, açıklamada bulundu.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Erden Timur "Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyaya gözaltına alındığım ile ilgili haber düşmüş. Doğruluğu yok. NEF Filarmoni Orkestrası için New York’a geldik. Burada ABD’de iş yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımızı sordu. Gözaltı gibi bir durum hiç olmadı" dedi. 

Kaynak: Sözcü

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