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Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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