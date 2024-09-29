Trabzonspor ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bordo mavililer rakibini 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Edin Visca ve 45 ve 54. dakikada Simon Banza kaydetti.
Konyaspor'un golleri ise 24. dakikada Adil Demirbağ ve 90. dakikada Hamidou Keyta'dan geldi. Konuk ekipte Umut Nayir 80. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Trabzonspor puanını 8 yaparken Konyaspor ise 8 puanda kaldı.
Visca, 2 maç sonra döndü
Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı.
Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.
Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor - Konyaspor maçının önemli anları
90- Son düdük geldi! Trabzonspor karşılaşmayı 3-2 kazandı.
90-GOL! Konyaspor, Keyta'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi
79- PENALTI KAÇTI! Konyaspor'da Umut Nayır penaltı atışında topu direğe nişanladı! Kaleciyi ters köşeye yatıran Umut direği geçemedi.
53- GOL! Trabzonspor, Simon Banza'nın golüyle 3-1 öne geçti! Ceza alanı içinde topla buluşan Banza, kalecinin üzerinden topu aşırtarak ağlara yolladı.
45 GOL! Konyaspor'da Kramer ceza alanı içinde elle oynadı. Maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Simon Banza topu ağlara yolladı. Bordo-Mavililer yeniden öne geçti. Skor 2-1!
24- GOL! Konyaspor, Adil Demirbağ'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Riechedly Bazoer'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Adil tek vuruşta topu ağlara yolladı.
16- GOL! Trabzonspor, Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Serbest vuruşta seken top ceza yayı üzerindeki Visca'nın önünde kaldı. Visca topun gelişine nefis vurdu ve kaleci Slowik'i mağlup etti.
Konyaspor'un ilk 11'i: Slowik, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Uğurcan, Ndao, Yusuf, Kramer
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza
Maçtan bazı notlar:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.
Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca'yı, Muhammed Cham'ın yerine de Bardhi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.
Visca, 2 maç sonra döndü
Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı.
Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.