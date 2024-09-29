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Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine giren 20 yaşındaki genç boğuldu.

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Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla piknik için Suçatı Mahallesi'ndeki Suçatı Göleti'nin kıyısına giden Hamza Neccar, serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra Neccar'ın gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Neccar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Neccar'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Neccar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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