BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  DÜNYA

İsrail 359 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 595'e yükseldi

İsrail 359 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 595'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 595'e yükseldi.

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 359 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 595'e, yaralı sayısının da 96 bin 251'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Haluk Bayraktar'dan Baykar-İsrail işbirliği iddialarına yanıt
Haluk Bayraktar'dan Baykar-İsrail işbirliği iddialarına yanıt
İsrail'den 'üst düzey Hizbullah komutanını öldürdük' açıklaması
İsrail'den 'üst düzey Hizbullah komutanını öldürdük' açıklaması
Nihat Kahveci Galatasaray'ın yeni transferini hedefe koydu: İlk uçakla yollasınlar
Nihat Kahveci Galatasaray'ın yeni transferini hedefe koydu: İlk uçakla yollasınlar
Fatih Altaylı'dan Serhat Akın iddiası: Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor
Fatih Altaylı'dan Serhat Akın iddiası: Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor
Hizbullah lideri Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı
Hizbullah lideri Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı
İsrail'in fitne paylaşımları sonrası Lübnan ordusundan halka çağrı
İsrail'in fitne paylaşımları sonrası Lübnan ordusundan halka çağrı
Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne para cezası verildi
Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne para cezası verildi
Toprak Razgatlıoğlu Aragon pistinde yine 2. oldu
Toprak Razgatlıoğlu Aragon pistinde yine 2. oldu
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti! 'Menzil' detayı dikkat çekti
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti! 'Menzil' detayı dikkat çekti
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı! Hepsi çantasından çıktı
Bursa'da 255 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı! Hepsi çantasından çıktı
Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler açıkladı: Üç yılda iki kat büyüyeceğiz
Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler açıkladı: Üç yılda iki kat büyüyeceğiz