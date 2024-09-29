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Hizbullah lideri Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

Hizbullah lideri Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

İsrail ordusuna ait 8 savaş uçağı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bulunduğu hedefe her biri yaklaşık 2 bin pound (907 kg) ağırlığında 15 sığınak bombası attı.

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İsrailli üst düzey iki savunma yetkilisi, New York Times'a (NYT) verdiği demeçte, cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı ortadan kaldırmak için düzenlenen saldırıda birkaç dakika içinde 80'den fazla bomba kullanıldığını anlattı.

İsrailli yetkililer, saldırıda hangi tip bombaların kullanıldığına dair bilgi vermekten kaçındı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) saldırıya ilişkin yayınladığı videoları analiz eden ABD ordusundan emekli patlayıcı imha uzmanı Trevor Ball, 8 savaş uçağının Nasrallah'ın bulunduğu hedefe her biri yaklaşık 2 bin pound (907 kg) ağırlığında 15 sığınak bombası attığını söyledi.

Ball, kullanılan bombalar arasında hassas kılavuz sistemiyle donatılmış ABD yapımı BLU-109 bombalarının da olduğunu belirtti. Bu bombalar, patlamadan önce yeraltına inme kabiliyetine sahip oldukları için genelde sığınaklara yönelik saldırılarda tercih ediliyor.

Ball, videoda uçakların bombaları attığı anlar gösterilmese de, Beyrut'un yoğun nüfuslu güney semtlerindeki patlamaları ve meydana gelen hasarı gösteren sekansların, videoda İsrail jetlerinin taşıdığı 2 bin pound'luk bombalarla örtüştüğünün altını çizdi.

Nasrallah'ın öldürüldüğü bina görüntülendi

ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli hedef tespit Uzmanı Wes Bryant da, videoyu analiz ederek Ball'un yaptığı çıkarımları doğru bulduğunu kaydetti.

Bryant, İsrail'in Nasrallah'ı öldürmek için Hizbullah'ın yeraltı karargahına düzenlenen saldırıda 'tam da tahmin ettiği bombaların kullanıldığını' söyledi.

BLU-109 bombası nedir?

ABD'de geliştirilen BLU-109 bombaları, betonarme yapıları 2 m'ye kadar delme kapasitesine ve 250 kg'lık patlayıcı kütleye sahiptir. Bu bombalar ABD ve İsrail'in yanı sıra Avustralya, Belçika, Kanada, Almanya, Fransa ve diğer bazı ülkelerin ordularında kullanılıyor.

Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle bu silahların İsrail'e tedarikini askıya almıştı.

Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.

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