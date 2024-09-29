BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  GÜNCEL

Bakan Şimşek'ten kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Şimşek'ten kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerektiğini belirterek, "İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor." dedi.

Abone ol

Şimşek, AA muhabirine, Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kartla ödeme almayan işletmelere yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Bakanlık tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinleştirilmesine yönelik bugüne kadar çok sayıda uygulamanın devreye alındığına işaret eden Şimşek, bu kapsamda, perakende mal ve hizmet sunan esnaf ve işletmelerdeki banka kartlarıyla ödeme yapılmasına imkan sağlayan POS cihazlarıyla fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiğini anımsattı.

Şimşek, bu düzenleme kapsamında geliştirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, banka kartlarıyla gerçekleştirilen ödemelerde slip ve fişin tek bir belge şeklinde çıkmasına imkan sağlayarak satışların kayıt dışı bırakılmasına engel olduğuna dikkati çekti.

Bununla birlikte bazı mükelleflerin halen eski nesil cihaz kullanması ve ödemelerde kredi kartını kabul etmemesi üzerine çalışma yaptıklarını belirten Şimşek, geçen yıl sonunda yayımlanan bir tebliğle, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması ve bu cihazlar üzerinden mutlaka banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme kabul etmesi zorunluluğu getirdiklerini vurguladı.

"Özel usulsüzlük cezası kesiliyor"

Şimşek, yeni düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

"Artık perakende mal ve hizmet sunan tüm esnaf ve işletmelerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması ve bu işletmelerin mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerekiyor. GİB tarafından yapılan denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almayan ya da tahsilatlarında banka kartı veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor."

Ancak bu noktada talep edilen farkın banka komisyon oranlarının çok üzerinde olabildiğine dikkati çeken Şimşek, komisyon oranlarının bankalar arasında farklı olabildiğini, tahsil edilen tutarın bankadan alınma süresinin de bu oranı etkileyebildiğini söyledi.

GİB'e ihbar

Şimşek, kimi bankaların oranlarının son dönemde düştüğü ve yüzde 2'nin altına indiğini aktararak, "Bu kapsamda, kendisine banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenen vatandaşların bunu Gelir İdaremize ihbar etmesi durumunda, denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, BİP ya da Whatsapp gibi farklı kanallardan ihbarda bulunabilir." ifadesini kullandı.

"Banka ve ödeme kuruluşlarına da ceza kesiliyor"

GİB'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda olmasına rağmen kendilerine banka ve ödeme kuruluşları tarafından sadece POS cihazı verilen mükelleflerle bu banka ve ödeme kuruluşlarına da her bir tespit için ayrı ayrı ceza kestiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Son kanun değişikliğiyle söz konusu ceza tutarı 200 bin liraya yükseltildi. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacak. Başkanlık, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına resmi yazılar yazarak bu şekilde hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesini, mükelleflerden bu cihazların alınmasını ve bunlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesini istedi. Verilen sürede bu değişimi yapmayan banka ve ödeme kuruluşlarına yine her bir tespit için ceza kesilecek. Bakanlığımız, perakende ticaretteki kayıt dışılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına kararlıkla ve ara vermeden devam ediyor. Bu çalışmalarla, vergide adalet ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmaları da derinleştirmiş oluyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış
Foto Galeri Polis katili Yunus Emre Geçti'nin cinsel istismar suçu ortaya çıktı! Göz göre göre salınmış Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit etti: İşimiz bitmedi
İsrail Başbakanı Netanyahu tehdit etti: İşimiz bitmedi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılın ilk 8 ayındaki motosiklet kazalarıyla ilgili verileri açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılın ilk 8 ayındaki motosiklet kazalarıyla ilgili verileri açıkladı
Kasımpaşa'nın lehine penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Kasımpaşa'nın lehine penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Prof. Dr. Şenol Babuşcu duyurdu: ATM'lerde yeni dönem! 2025 yılından itibaren...
Prof. Dr. Şenol Babuşcu duyurdu: ATM'lerde yeni dönem! 2025 yılından itibaren...
CHP'li Seferihisar belediyesi SGK'ye borcuna karşılık 800 yıllık camiyi önerdi
CHP'li Seferihisar belediyesi SGK'ye borcuna karşılık 800 yıllık camiyi önerdi
Büyükçekmece'de polisle çatışan şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etti
Büyükçekmece'de polisle çatışan şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etti
Aracında 2 milyon liralık kaçak ürün yakalanmıştı CHP milletvekili Ediz Ün partisinde istifa etti
Aracında 2 milyon liralık kaçak ürün yakalanmıştı CHP milletvekili Ediz Ün partisinde istifa etti
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in sözlerine sert yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in sözlerine sert yanıt
Ferdi Kadıoğlu'nun 71 dakika oynadığı maçta Palmer tarihe geçti
Ferdi Kadıoğlu'nun 71 dakika oynadığı maçta Palmer tarihe geçti
Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma
Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma
Kerem Aktürkoğlu gol attı Benfica Gil Vicente'yi 5 golle geçti
Kerem Aktürkoğlu gol attı Benfica Gil Vicente'yi 5 golle geçti
Diyarbakır'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Diyarbakır'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi