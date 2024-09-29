Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in sözlerine sert yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu, rüşvet iddialarına konu olan New York'taki Türkevi ile ilgili Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek "Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir" dedi.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı.

Adams'a "siyasi operasyon" olarak nitelenen 57 sayfalık iddianame Türkiye'nin de gündeminde.

Adams, Manhattan'da inşa edilen Türkevi gökdeleninin itfaiye izinleri karşılığında da Türkiye’den kampanyasına yasadışı bağış almakla suçlanıyor.

Önceki gün Türkevi'nde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, New York Belediye Başkanı Adams hakkında açılan ve Türk yetkililerin de isminin geçtiği yolsuzluk soruşturması ile ilgili sorulan soruya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD'ye saldırıldığında önemli bir jest yaptı ve burada böyle bir bina yapılırken Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kimseye yakışmaz" cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e gönderme

Kılıçdaroğlu'ndan yolsuzluk iddialarının ardından sosyal medyada Özel'e yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Erdoğan Hükümeti ve kurduğu Saray düzeninin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir!

Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir.

Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı CHP’nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak, işlediği suçlara ortak olmak değildir!

'O fakir (!), canı bedeninde oldukça' değil de "Mal varlığını araştırırız." diye tehdit edildiğinde denileni yapar!

Çocuklarının Vakıfları Amerika'da neler yapmış, mal varlıkları ne kadarmış?

Muhammed Ali'nin çifliğini kim satın almış?

Halk Bankası üzerinden neler yapılmış?

Asli görevimiz bu soruları sormaktır.

Son nefesime ve gücümün son noktasına kadar,

arsızın, hırsızın, hak-hukuk tanımazların, mafyaların-uyuşturucu baronlarının, tiranların ve karunlaşan haydutların karşısında,

Milletimin ve Partimin tam yanındayım.

Bugün normalleşme adı altında bizlere AKP’nin hatalarına göz yummamızı isteyenlere duyururuz ki;

Şafağın söktüğü, güneşin battığı yerdeyiz ve Mücadele edeceğiz…"