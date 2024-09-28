Naci Görür o ili işaret etti! "Büyük depremler olabilir..."

Ülkemizde yaşanabilecek depremler konusunda yaptığı uyarılar ile dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile korkuttu. O ilin zemininde sıvılaşma meydana geldiğini ve büyük depremler olabileceğini belirtti.

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Her geçen gün yeni bir depremin meydana geldiği ülkemizde uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür ‘Kütahya’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Kütahya’ başlıklı programa katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Görür programda, amacının Anadolu’yu dolaşarak depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi için uyarılarda bulunmak olduğunu aktarırken Kütahya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kütahya’da zeminde sıvılaşma olduğuna dikkat çeken Görür, 6 ila 7 arasındaki büyüklüklere sahip depremlerin sıklıkla görülebileceğinin altını çizdi.

“KÜTAHYA BİR DEPREM ŞEHRİ...”

Kütahya’da katıldığı programda çarpıcı açıklamalar ile dikkat çeken Görür, "Kütahya, bir deprem şehri. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde doğrultu atımlı fayların etkili olduğu bir yapının hakim olduğunu görüyoruz, batıda ise graben ve horst olarak adlandırdığımız normal faylar ön planda.

Kütahya, bu iki fay sistemi arasında bir geçiş bölgesi. Bu nedenle, aktif fay hatları bu bölgede yoğunlaşmış durumda ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip.” ifadelerini kullandı.