BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
HABER /  GÜNCEL

Naci Görür o ili işaret etti! "Büyük depremler olabilir..."

Naci Görür o ili işaret etti! "Büyük depremler olabilir..."

Ülkemizde yaşanabilecek depremler konusunda yaptığı uyarılar ile dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile korkuttu. O ilin zemininde sıvılaşma meydana geldiğini ve büyük depremler olabileceğini belirtti.

Abone ol

Her geçen gün yeni bir depremin meydana geldiği ülkemizde uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür ‘Kütahya’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Kütahya’ başlıklı programa katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Görür programda, amacının Anadolu’yu dolaşarak depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi için uyarılarda bulunmak olduğunu aktarırken Kütahya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kütahya’da zeminde sıvılaşma olduğuna dikkat çeken Görür, 6 ila 7 arasındaki büyüklüklere sahip depremlerin sıklıkla görülebileceğinin altını çizdi.

“KÜTAHYA BİR DEPREM ŞEHRİ...”

Kütahya’da katıldığı programda çarpıcı açıklamalar ile dikkat çeken Görür, "Kütahya, bir deprem şehri. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde doğrultu atımlı fayların etkili olduğu bir yapının hakim olduğunu görüyoruz, batıda ise graben ve horst olarak adlandırdığımız normal faylar ön planda.

Kütahya, bu iki fay sistemi arasında bir geçiş bölgesi. Bu nedenle, aktif fay hatları bu bölgede yoğunlaşmış durumda ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
BM: Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi
BM: Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi
İran Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle 5 gün yas ilan etti
İran Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle 5 gün yas ilan etti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'’tan Nasrallah mesajı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'’tan Nasrallah mesajı
Galatasaray'da Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi
Galatasaray'da Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi
Özgür Özel, CHP Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi
Özgür Özel, CHP Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi
Cevdet Yılmaz'dan iş gücü için düzenli göç vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan iş gücü için düzenli göç vurgusu
Nasrallah suikastı sonrası Rusya'dan İsrail'e uyarı
Nasrallah suikastı sonrası Rusya'dan İsrail'e uyarı
Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine gelecek en güçlü isim: Haşim Safiyuddin
Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine gelecek en güçlü isim: Haşim Safiyuddin
Fenerbahçeli taraftar grupları Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftar grupları Ali Koç'u istifaya davet etti
Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı
Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı
Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı
Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı
Samsunspor – Göztepe maçında korku dolu anlar! Futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı
Samsunspor – Göztepe maçında korku dolu anlar! Futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı