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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel, CHP Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

Özgür Özel, CHP Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aracıyla kaçakçılık yaparken görüntülenen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel arabasında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün istifa etmemesi durumunda disipline sevk edilecek.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

CHP Grup Başkanvekilleri ile görüşen Ediz Ün'e, aracında ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler nedeni ile soruşturma sürecinin tamamlanana ve hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partisinden istifa etmesi gerektiği iletildi.

Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti.

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