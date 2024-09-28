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Fenerbahçeli taraftar grupları Ali Koç'u istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftar grupları Ali Koç'u istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftar grupları, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda buluştu ve 'Ali Koç istifa, Yönetim istifa' sloganları ile yürüyüş gerçekleştirdi.

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Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Fenerbahçeli taraftar grupları, İstanbul Valiliğine gönderdikleri yazı ile, istifa yürüyüşü için izin talep etmişlerdi. Valilik yürüyüş için Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'na izin verdi.

ALİ KOÇ İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Yoğurtçu Parkı'nda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahüratlarında bulundu.

Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar, "Ali Koç istifa, Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

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