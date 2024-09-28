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Mark Zuckerberg'in Wi-Fi şifresi sızdı: Takıntısı ifşa oldu!

Mark Zuckerberg'in Wi-Fi şifresi sızdı: Takıntısı ifşa oldu!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde Orion akıllı gözlük, yeni yapay zeka özellikleri ve sanal gerçeklik başlığı gibi ürünlerini tanıttığı Meta Connect etkinliğini düzenledi. Bu etkinlikte Mark Zuckerberg'in Wi-Fi şifresi ortaya çıktı, küçük ama garip bir takıntısı ifşa oldu.

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Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların sahibi olan Meta​'nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Zuckerberg​'in Wi-Fi şifresi ortaya çıktı. Teknoloji muhabiri Pranav Dixit, Meta Connect etkinliğinde şirketin "effici3ncy" parolasını kullandığını gözlemledi. Bu terimin ise Zuckerberg açısından özel bir anlamı var.

Eşi Priscilla Chen'in heykelini yaptıran Mark Zuckerberg, 2023'ü şirketi yeniden şekillendirmek için büyük bir fırsat olarak görmüş ve bu dönemi "verimlilik yılı" ilan etmişti. Ancak bu, binlerce çalışanın işten çıkarılması ve şirketin yönetim yapısında ciddi bir yeniden yapılanma anlamına gelmişti. Daha az yönetim katmanı ve keskin maliyet azaltma adımları, Zuckerberg’in bu hedef doğrultusunda attığı radikal hamlelerdi.

Zuckerberg'in bu kararlığı 2024'te de hız kesmeden devam etti. Yönetici, maliyetleri daha da kısmak için üst düzey pozisyonlarda kesintiler yaparken, bir yandan da yapay zeka, GPU'lar ve veri merkezleri için büyük yatırımlar yaparak OpenAI ve Amazon gibi devlerle rekabette kalmayı hedefledi.

Mark Zuckerberg'in bu süreçte neredeyse takıntı haline getirdiği tek bir kavram var: Verimlilik. Öyle ki bu takıntı, şirketin her köşesine hatta en beklenmedik detaylarına kadar sızmış. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Meta Connect konferansında, Zuckerberg'in verimlilik anlayışının ne kadar ileri gittiğine dair küçük ama ilginç bir ipucu ortaya çıktı.

Teknoloji muhabiri Pranav Dixit'in dikkatini çeken bu detay, etkinlikteki Wi-Fi şifresiydi: "effici3ncy." İngilizcede verimlilik anlamına gelen "efficiency" kelimesinin düzenlenmiş hali olan bu terimi Dixit, Threads'te paylaştığında Zuckerberg de bu gönderiyi beğendi.

Mark Zuckerberg son olarak eşi Priscilla Chen'in heykelini yaptırmasıyla gündeme gelmişti. Zuckerberg, Instagram'da paylaştığı gönderide, antik Romalıların geleneklerini yaşatmak amacıyla eşi için bir heykel​ hazırlattığını duyurdu. Gönderide "Roma geleneği olan eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyorum." ifadeleri yer aldı.

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