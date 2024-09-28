Bakan Yumaklı, Hatay Valiliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki 11 il için 46 milyar liralık su yatırımının planlandığını belirterek, bunların 16 milyar liralık kısmının tamamlandığını kaydetti.

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Hatay'ın Hassa ilçesindeki Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemede bulunan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, devletin her durumda ve şartta vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Devletin vatandaş için var olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"22 yılda ülkede 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi, baraj, taşkın koruma yatırımı yapmış durumdayız. Bunların bugünkü rakamları itibarıyla değeri yaklaşık 2,5 trilyon lira. Hatay'da da 26 milyar liranın üzerinde bir rakamla 122 tesis hayata geçirilmiş oldu. Hatay denilince ilk akla gelen elbette Asi Nehri oluyor. Asi Nehri'nde 2023 yılında yaklaşık 40 kilometrelik bir kanal temizliği gerçekleştirilmişti. Asi Nehri'nin ıslahını kısım kısım planladık. Planlandığı gibi ve projelere uygun bir şekilde tamamlamış olacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Tahtaköprü Barajı'nın sulamasıyla alakalı daha doğrusu sulama bölümüyle ilgili bir kısımdayız. Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesiyle ilgili işlemin tamamlandığını belirtmek istiyorum. Aslında komple bir bütün ancak 9 farklı kademeden oluşuyor. Birinci kısım işi yani şu anda içinde bulunduğumuz yer bu 9 kademeden sadece bir tanesi. Bu projenin toplam maliyeti 24 milyar lira. Yaklaşık 450 bin dönümlük bir alanın sulamaya açılması söz konusu olacak. Bu iletim hattının sadece bu iletim hattının maliyeti 4,2 milyar lira civarında. Ana iletim hattında da inşaat işlemleri devam ediyor."

Bakan Yumaklı, sulama inşaatının bitmesiyle 14 köyün toplulaştırma çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti.

Deprem bölgesindeki 11 il için 46 milyar liralık su yatırımı planlandığını dile getiren Yumaklı, "Bunların 16 milyar kısmı tamamlandı, 30 milyar liralık bir yatırım devam ediyor. Bunları da en geç 2 yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Inşallah hem başta Hatay olmak üzere bütün deprem bölgesinin hızlıca ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmayı tamamlamış olacağız." dedi.

Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve ilgililer katıldı.

Yumaklı, daha sonra Hatay Valiliğini ziyaret ederek değerlendirme toplantısına katıldı.