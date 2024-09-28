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Sergen Yalçın'ın yeni adresini duyurdular! Alman ekibin başına geçiyor

Sergen Yalçın'ın yeni adresini duyurdular! Alman ekibin başına geçiyor

Kariyerine şu an için yorumculuk yaparak devam eden Sergen Yalçın adına flaş bir iddia ortaya atıldı. Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ün Sergen Yalçın'ı istediği ve girişimlere başladığı ifade edilidi.

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Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon sonunda görevi bırakan Sergen Yalçın'ın yeni durağı Almanya olabilir...

Bundesliga 2'de kötü günler geçiren ve küme düşme hattına kadar gerileyen Schalke 04, takımı toparlayabilmek için kan değişimi yapacak. Sergen Yalçın ismi üstünde yoğunlaşan Alman ekibi, girişimlere başladı.

Teknik direktörlük görevine Türkiye'de devam etmeyi düşünmediğini söyleyen Sergen Yalçın, Avrupa'dan gelecek teklifler konusunda nötr olduğunu ifade etmişti. Schalke 04'ün kendisiyle ilgilenmesine olumlu bakan 51 yaşındaki çalıştırıcı, olası bir teklifte kabul edip imzayı atacak.

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