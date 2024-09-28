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Bu hafta yatırım araçlarının performansı! En çok kazandıran belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı! En çok kazandıran belli oldu

 Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,24 azalırken, dolar/TL yüzde 0,12, avro/TL yüzde 0,40 ve altının gram fiyatı yüzde 1,99 artış kaydetti.

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BIST 100 endeksi, en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 artışla 2 bin 923 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,85 yükselişle 20 bin 52 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 800 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,77 artarak 5 bin 29 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 34,1570 liraya, avro da yüzde 0,40 artışla 38,2210 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,24 ve emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,72 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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