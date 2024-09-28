Torba yasa ile 2000 sonrası SGK’lılara büyük müjde geliyor

2000 sonrası SGK’lı olanlara torba yasa ile büyük müjde geliyor. EYT’de kapsam dışı kalan, prim eksiği olan, yaş şartını tamamlayamayan Milyonlarca kişi erken emekli olacak.

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Torba yasa, a’dan z’ye milyonlarca vatandaş için merakla bekleniyor. SSK ve bağ-kurlu çalışanlar ise özellikle torba yasa içinde bulunan erken emeklilik düzenlemelerini yakından takip ediyor. Torba yasa, Ekim ayından meclisin yeniden çalışmaya başlaması ile birlikte görüşülecek ilk gündemlerden biri olacak. Birçok düzenlemeyi içeren yeni torba yasa ile BAĞ-KUR prim indirimi 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik başta olmak üzere yasal düzenlemeler yapılacak. Peki torba yasa maddeleri neler? 2000 sonrası SGK’lı olanlar için yeni düzenlemeler hangileri?

Meclise sunulan 2. Torba yasa içerisinde özellikle 2000 sonrası sigortalı olan milyonlarca vatandaş için emeklilik düzenlemeleri geliyor. Öncelikle bağ-kurlulara prim indirimi merakla beklenen en önemli düzenlemeler arasında yer alıyor. 2. Torba yasa ile birlikte bağ-kurlulara 1.800 günlük prim indirimi uygulanacak. Yani 9000 gün olan prim gün sayısı şartı 7200’e düşecek. Böylece milyonlarca bağ-kurlu daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma şansına sahip olacak.

Özellikle 2000 sonrası sigortalı olan bağ-kurluları kapsayacak olan düzenleme ile birlikte SSK ve bağ-kur prim eşitlemesi gerçekleşecek. Ancak bu düzenleme herkesi kapsamıyor.

Küçük esnafa yönelik olarak başlatılan yeni prim indirimi düzenlemesinden 10 ve altında personeli olan esnaflar yararlanacak. 2000 öncesi ve sonrası sigorta girişi olan esnafların prim gün sayısı 9000 günden 7200 güne indirilecek. Böylece küçük esnaf için 5 yıl erken emeklilik imkanı ortaya çıkacak. Fakat düzenleme yine yaş şartını da kapsamıyor. Yani prim gün sayısı düşecek ancak yaş şartında herhangi bir indirim uygulanmayacak.