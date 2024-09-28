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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Kışın yaklaşmasıyla faturalarda artış endişesi de arttı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki olası bir artış enflasyona da doğrudan etki ediyor. Peki zam var mı?

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Yaklaşan kış ayları öncesi gözler doğalgaz ve elektrik tarifelerinde...

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ekim ayı için elektrik tarifelerinde değişiklik yapmadı. Tarife üç ay için geçerli olacak.

Sektör kaynakları, maliyetlerde olağanüstü bir artış yaşanması ve gerekli görülmesi halinde bu süre içerisinde tarifelerde değişikliğe gidilebileceğini belirtti.

BOTAŞ’ın da ay sonunda doğalgaz toptan satış tarifesini açıklaması bekleniyor.

Tarifelerin enflasyona doğrudan etkisi sebebiyle doğalgaz fiyatlarında konut aboneleri için herhangi bir artış beklenmiyor.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki olası bir artış, enflasyon hesaplamalarını da doğrudan etkiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, fiyat ayarlamalarını enerji fiyatlarının enflasyona etkisini de göz önünde bulundurarak yaptıklarını söylemişti.

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