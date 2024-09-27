Netanyahu'nun saldırı emrini verdiği an ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının hemen ardından Beyrut’ta patlama sesleri yükseldi. Netanyahu’nun saldırı emrini konuşma öncesinde verdiği ve bu anlara ait bir fotoğrafın yayımlandığı bildirildi.Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
BM konuşması öncesinde saldırı emrini verdiği fotoğraf yayımlandı
Netenyahu'nun saldırı emrini BM konuşmasına gitmeden verdiği ifade edilirken o anlara ilişkin bir fotoğraf karesi yayımlandı. Fotoğrafta Netanyahu'nun otelde telefonla konuştuğu görülüyor.