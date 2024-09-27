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Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu, ABD'den İsrail'e erken dönüyor

Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu, ABD'den İsrail'e erken dönüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için gittiği New York'ta Beyrut saldırısını onayladığı ve son gelişmelerin ardından ziyaretini kısa kesip ülkesine döneceği duyuruldu.

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre,Netanyahu, cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi.

Başbakanlık basın ofisi de Beyrut'a hava saldırısını onayladığı anlara dair Netanyahu'nun bir telefon başında fotoğrafını yayımladı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun İsrail'e ulaştıktan hemen sonra Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek "güvenlik istişaresi" toplantıları yapacağı belirtildi.

Aynı şekilde, Savunma Bakanlığı, Bakan Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Beyrut'a düzenlenen hava saldırısını izlediğini bildirdi, buradan bir fotoğraf yayımladı.

Halevi, İsrail'in "savunma ve saldırı için tam hazırlıkta olduğunu" ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, "savunma teşkilatı"nın Hizbullah veya Irak, Yemen'den gelecek "güçlü bir karşılığa hazırlandığını" bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın ana karargahı olduğunu ileri sürdüğü bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail basını, bombardımanda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da hedef alındığını ileri sürmüştü.

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