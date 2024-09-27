Fenerbahçe'den Serhat Akın açıklaması: Hesabını soracağız

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, saldırıya uğrayan eski futbolcuları Serhat Akın ile ilgili açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, saldırıya uğrayan eski futbolcuları Serhat Akın ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Alpoğlu, Akın'a yapılan saldırıyla ilgili kulübü ilişkilendiren şahıslar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

"KULÜBÜMÜZLE İLİŞKİLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Ali Alper Alpoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yönelik menfur saldırının, bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.