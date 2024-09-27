Trabzonspor, borçlarını kapatarak Bankalar Birliği’nden çıkan ilk Türk kulübü oldu

Trabzonspor, bugün itibariyle tüm borçlarını kapatarak Bankalar Birliği’nden çıkan ilk Türk kulübü oldu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıkan ilk Türk takımı oldu.

A Spor'un haberine göre; tüm borcunu kapatan Bordo-Mavililerin önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

16 EYÜLÜL'DE BAŞKAN DUYURMUŞTU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Geçen hafta itibarıyla onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibarıyla başladı. Futbol AŞ olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon lira tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibarıyla çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır." ifadeleri ile bu müjdeyi taraftarlara vermişti.