BIST 9.707
DOLAR 34,17
EURO 38,25
ALTIN 2.923,71
HABER /  MAGAZİN

Harry Potter serisinde Profesör McGonagall'ı canlandıran Maggie Smith hayatını kaybetti

Harry Potter serisinde Profesör McGonagall'ı canlandıran Maggie Smith hayatını kaybetti

Harry Potter film serisinde Minerva McGonagall'ı canlandıran İngiliz aktrist Maggie Smith, Londra'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin yaptıkları ortak açıklamada, annelerinin tedavi gördüğü Chelsea and Westminster Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sahne hayatına 1952'de başlayan, sinemaya ise 1956'da "Evdeki Çocuk" filmiyle giren 89 yaşındaki Smith, kariyeri boyunca çok sayıda sinema, tiyatro ve televizyon yapımında yer aldı.

Muriel Spark'ın "Bayan Jean Brodie'nin Baharı" romanından uyarlanan 1969 yapımı "Genç Kızlar" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanan Smith, 1978 yapımı Kaliforniya Suiti filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi oldu.

Smith, son dönemde Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall, Downton Abbey dizisinde Violet Crawley, Lady in the Van filminde ise Bayan Shepherd karakterlerine hayat vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Anne, baba ve 17 yaşındaki kızlarının ölümü sevenlerini yasa boğdu! Gözyaşlarıyla uğurlandılar
Anne, baba ve 17 yaşındaki kızlarının ölümü sevenlerini yasa boğdu! Gözyaşlarıyla uğurlandılar
Yurtiçi Kargo başarısını tescilledi 30 şirket arasına girdi
Yurtiçi Kargo başarısını tescilledi 30 şirket arasına girdi
İran uyruklu yolcuya yakın takip! Samsun'da uçaktan iner inmez gözaltına alındı
İran uyruklu yolcuya yakın takip! Samsun'da uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bakan Murat Kurum: 101 bin 254 konutumuzun anahtarlarını teslim ettik
Bakan Murat Kurum: 101 bin 254 konutumuzun anahtarlarını teslim ettik
Meslektaşları şehit polis Şeyda Yılmaz için lokma dağıttı
Meslektaşları şehit polis Şeyda Yılmaz için lokma dağıttı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Adana'da yaptığı bina 96 kişiye mezar olmuştu! Hasan Alpargün'ün cezası belli oldu
Adana'da yaptığı bina 96 kişiye mezar olmuştu! Hasan Alpargün'ün cezası belli oldu
Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' başlığıyla duyurdu! Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı
Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' başlığıyla duyurdu! Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM açıklaması: Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM açıklaması: Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz