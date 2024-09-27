BIST 9.707
DOLAR 34,17
EURO 38,25
ALTIN 2.923,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anne, baba ve 17 yaşındaki kızlarının ölümü sevenlerini yasa boğdu! Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Anne, baba ve 17 yaşındaki kızlarının ölümü sevenlerini yasa boğdu! Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve yurda yerleştirmek için götürdükleri 17 yaşındaki üniversiteli kızları, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.

Abone ol

Kazada yaşamını yitiren Ramazan Ceylan (44), eşi Melike Ceylan (39) ve kızları Huri Elif Ceylan'ın naaşı memleketleri Uşak'a getirildi.

Ceylan çiftinin cenazesi, Yücetepe Camisi'nde öğle namazı sonrası Sivaslı ilçesi Akarca köyünde defnedildi. Aynı kazada ölen Huri Elif Ceylan'ın (17) cenazesi ise otopsi işlemi nedeniyle öğleden sonra aynı köyde son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve Ceylan ailesinin yakınları katıldı.

Huri Elif Ceylan'ın Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandığı, ailenin çocuklarını yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıktığı öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan'ın (11) Elazığ'da, Semiha Ceylan'ın (14) ise Erzincan'da tedavilerinin sürüyor.

Kaza

Dün, Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada, sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan ve Semiha Ceylan yaralanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yurtiçi Kargo başarısını tescilledi 30 şirket arasına girdi
Yurtiçi Kargo başarısını tescilledi 30 şirket arasına girdi
İran uyruklu yolcuya yakın takip! Samsun'da uçaktan iner inmez gözaltına alındı
İran uyruklu yolcuya yakın takip! Samsun'da uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bakan Murat Kurum: 101 bin 254 konutumuzun anahtarlarını teslim ettik
Bakan Murat Kurum: 101 bin 254 konutumuzun anahtarlarını teslim ettik
Meslektaşları şehit polis Şeyda Yılmaz için lokma dağıttı
Meslektaşları şehit polis Şeyda Yılmaz için lokma dağıttı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı! Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Adana'da yaptığı bina 96 kişiye mezar olmuştu! Hasan Alpargün'ün cezası belli oldu
Adana'da yaptığı bina 96 kişiye mezar olmuştu! Hasan Alpargün'ün cezası belli oldu
Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' başlığıyla duyurdu! Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı
Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' başlığıyla duyurdu! Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM açıklaması: Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM açıklaması: Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebekten üzüntüye boğan haber
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebekten üzüntüye boğan haber