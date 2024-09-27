Yurtiçi Kargo başarısını tescilledi 30 şirket arasına girdi

Yurtiçi Kargo, 2024 Ekonomiye Fayda Endeksi Raporu'nda Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri olarak gösterildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İtibar Akademisi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2024 Ekonomiye Fayda Endeksi raporu yayınlamdı. İlgili araştırma kapsamında markalar, ürün/hizmet performansı, yönetim performansı ve sosyal fayda ekseninde gerçekleştirilen derecelendirmeye göre puanlandı.

Araştırmadan elde edile verilere göre markalar elmas, platin ve altın olmak üzere listelendi. Ekonomiye Fayda Endeksi Raporu, TÜİK'in standart olarak belirlediği Türkiye örnekleminden "NUTS 2" kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında ülkemizin her bölgesinden toplam 14 bin kişi ile görüşme sağlandı. Araştırma sonucuna göre Yurtiçi Kargo, Ekonomiye Fayda Endeksinin en değerli grubu olan "Elmas" kategoride listelendi ve "Elmas" listede yer alan tek kargo şirketi oldu.

"Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, çalışmalarının sonuçlarını ödüllerle almanın kendilerine doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirtti.

Önyol, "Tüm personelimiz adına gururluyuz. Teknoloji ve altyapı yatırımlarımızı hız kesmeden devam edecek, müşterilerimize söz verdiğimiz gibi en üst seviyede hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji kullanımını en üst seviyeye çıkarmak için yoğun bir ajanda oluşturduklarını belirten Önyol, otomasyonlu aktarma merkezleri, akıllı kargo dolapları, akıllı insansız hava araçları, akıllı rota oluşturma ve takip sistemleri alanlarında son 5 yıl içerisinde büyük yatırımlara imza attıklarını aktardı.

"Ankara’ya kargo teknoloji üssü kurduk"

Önyol, son yıllarda en ileri teknolojiye sahip otomasyonlu aktarma merkezleri yatırımlarını hızlandırdıklarını son 3 yılda İstanbul'da 3 adet olmak üzere Antalya, Adana, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'te otomasyonlu aktarma merkezleri inşa ettiklerini ve sistemin en büyüğünü Ankara'da bitirmek üzere olduklarının bilgisini paylaştı.

"Otomasyonlu Aktarma Merkezi'nde saatte tam 50 bin kargonun bir hat aracından diğerine tamamen otomasyon sistemleriyle yüklenebileceğini aktaran Önyol, şunları kaydetti:

"Bu sistemde saatte tam 50 bin kargonun tek bir merkezde araçtan indirilmesi, hangi şehre gideceğinin belirlenmesi, o şehir ve hat aracının olduğu bölüme kargonun aktarılması, ölçüm tartım kontrolü, yeni hat aracına yüklenmesi gibi tüm işlemler robot sistemler tarafından gerçekleştiriliyor olacak. Özetle Ankara'ya bir kargo teknoloji üssü kurduk ve tamamlamak üzereyiz. Yurtiçi Kargo olarak biz yatırımlarımıza müşterilerimize en iyi faydayı sağlamak ve onlara en iyisini sunmak için devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımların sonuçları olarak kamuoyunun takdiri ve üniversitelerin analitik ölçümleriyle ödüllendiriliyor olmak, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Mutlu ve gururluyuz."