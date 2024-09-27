Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri, İsviçre'de yapılan kura çekimiyle belirlendi. Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu'nda Olimpik Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti.

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Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer alan Galatasaray Petrol Ofisi, bir Türk ekibinin ilk kez yer alacağı organizasyonda A Grubu'nda Fransa'dan Olimpik Lyon, Almanya'dan Wolfsburg ve İtalya'dan Roma ile rakip oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk turda Lüksemburg'un Raicing Union, ikinci turda da Çekya'nın Slavia Prag ekiplerini eleyip grup aşamasına kalarak Türk kadın futbolunda bir ilki gerçekleştirdi.

Kura çekimi sonrası B Grubu; Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Twente (Hollanda), Celtic (İskoçya), C Grubu; Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), Juventus (İtalya), Valarenga (Norveç), D Grubu ise Barcelona (İspanya), Manchester City (İngiltere), St. Pölten (Avusturya) ve Hammarby (İsveç) ekiplerinden oluştu.

Organizasyonda müsabaka programı henüz ilan edilmezken ilk maçların 8-9 Ekim tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.