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Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' başlığıyla duyurdu! Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren şahısların da aralarında olduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Gaziantep'te bir ara sokakta çekilen videoda bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla dolaştığı görülmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada görüntülerde yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.

Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.)

Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun.

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