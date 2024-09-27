Lübnan'da cihaz patlamaları! Norveç'ten uluslararası arama kararı

Norveç, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının dağıtılmasında rol oynadığı iddia edilen bir kişi için uluslararası arama kararı yayımladı.

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Norveç Ulusal Ceza Soruşturma Servisi'nden Aste Dahle Sundet, Associated Press (AP) haber ajansına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sundet, Lübnan'da binlerce çağrı cihazının nasıl patlatıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Norveç merkezli bir şirketin çalışanı hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını kaydetti.

Arama emri çıkarılan kişinin ismi ve uyruğu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Norveç haber ajansı NTB, söz konusu kişinin Norveç'e farklı bir ülkeden 12 yıl önce gelen 39 yaşında bir erkek olduğunu ve şimdi Norveç pasaportu taşıdığını kaydetti.

NTB'ye göre aranan kişinin, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını tedarik ettiği düşünülen Bulgar bir şirketin kurucularından biri olduğu tahmin ediliyor.

Kendisinden geçen haftadan bu yana haber alınamayan kişinin ABD'ye kaçtığı düşünülüyor.