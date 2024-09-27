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Hepsiburada TEKNOFEST'te teknolojik ürünleriyle dikkat çekecek

Hepsiburada TEKNOFEST'te teknolojik ürünleriyle dikkat çekecek

Hepsiburada, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, TEKNOFEST 2024'te yenilikçi teknolojileri, yapay zeka ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle yer alacak.

Hepsiburada, bu yıl TEKNOFEST'te ziyaretçileriyle buluşarak, e-ticaret sektöründe yapay zekanın gücünü ve sunduğu yenilikçi çözümlerini tanıtacak.

Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST'te yer alacak olan Hepsiburada, lojistik markası HepsiJET ile sürdürülebilir teslimat çözümleri kapsamında elektrikli araç ve drone ile çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımlarını sergileyecek.

Aynı zamanda ödeme ve vadelendirme çözümleriyle öne çıkan Hepsipay alanında ise ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatacak. Teknoloji tutkunları ise özel masalarda Hepsiburada'daki en son teknolojik ürünleri ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü köşesinde Tetfit'in giyilebilir teknolojilerini deneyimleyebilecek.

Hepsiburada yapay zeka köşesinde de ziyaretçilere, "Akıllı Şef" ve "Üzerinde Gör" gibi yenilikçi uygulamalarla alışveriş deneyimini kişiselleştiren teknolojiler tanıtılacak. Alanda ayrıca bir de fotoğraf köşesi yer alacak.

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