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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Serhat Akın"a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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