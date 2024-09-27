BIST 9.829
DOLAR 34,18
EURO 38,19
ALTIN 2.927,65
HABER /  GÜNCEL

Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı bir programın çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Akın'ın saldırıdan bir gün önce "Bana adam tuttular, beni indirecekler" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Abone ol

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serhat Akın'ın saldırıdan bir gün önce Sports Digitale programında yaptığı konuşmada, "Bana adam tuttular, beni indirecekler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu
Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi
Terör örgütüne Gürz-17 operasyonu! Mağara ve sığınaklar yerle bir edildi
Terör örgütüne Gürz-17 operasyonu! Mağara ve sığınaklar yerle bir edildi
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınadı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Dedikodular kulağımıza geliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Dedikodular kulağımıza geliyor
Kredi kartı borçlarına yapılandırmaya gidildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartı borçlarına yapılandırmaya gidildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Jose Mourinho'dan maç sonu açıklamalar
Jose Mourinho'dan maç sonu açıklamalar
Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz
Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
İsrail ordusu, Gazze’de Şeridi'nde engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti
İsrail ordusu, Gazze’de Şeridi'nde engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti
Kredi kartlarında yeni dönem! Resmen açıklandı...
Kredi kartlarında yeni dönem! Resmen açıklandı...
Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı