Fatih Portakal ben de kullanıyorum, hepimiz tehlikedeyiz dedi duyurdu

Dolandırıcılar bu kez Google Chrome'u hedef aldı. Vatandaşı mağdur etmek isteyen sanal korsanlar kredi kartı şifrelerine ulaşıp oradan da haksız kazanç elde ediyor. Fatih Portakal'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. 'Ben de kullanıyorum' diyen Portakal, 'Hepimiz tehlike altındayız' diyerek bir de uyarıda bulundu.

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Dolandırıcılar her gün milyarlarca liralık işlem yapılan kredi kartlarına göz dikti. En sık kullanılan arama motorunun internet tarayıcısı siber korsanların hedefinde. Tehdidin adı İsa 'infostealer'. Bankacılık zararlısı olarak bilinen bilgisayar virüsü Google Chrome'u hedef alıyor.

Siz farkında bile olmuyorsunuz

Milyonlarca kişinin kredi kartı bilgilerini kaydettiği Google'ın internet tarayıcısı güvenlik açıkları veriyor. Yani internetten hızlı bir alışveriş için web tarayıcısına kaydettiğiniz kredi kartları siber dolandırıcıların hedefinde.

Casus yazılımlarla Google üzerinden kredi kartı bilgileriniz çalınmaya çalışıyor. Siz farkında olmadan kredi kartı şifreniz ve kredi kartı numaraları siber dolandırıcıların eline geçiyor. Bundan korunmanın yöntemi ise gerekli güncellemeleri yapmak.

Ben de kullanıyorum

Gazeteci Fatih Portakal Sözcü Ana Haber'de yaptığı açıklamada, "Kredi kartı kullanıyor musunuz? Tabii ki herkes kullanıyor. Siz de kullanıyorsunuz, ben de kullanıyorum. Kredi kredi kartsız yaşanır mı? Aslında sorunun özü de o kredi kartsız yaşanır mı? Ama haber o değil. Hani güvenli internetten bahsediyoruz ya, hep öyle lanse ediliyor, 'işte buradan bağlanırsan sıkıntı olmaz' diye. Artık dolandırıcılar için sınırsız bir dolandırma imkanı var. O güvenli gördüğünüz internet alanları bile sizin şifrenizi maalesef başkalarına verebilir." uyarısında bulundu.

Korumak için ne yapmak gerekli?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan korsanlarla ilgili, "Infostealers grubu, zararlı yazılımlarla genellikle şifrelerin toplandığıalanları hedef alıyorlar. Siz bu güvenliksiz web sayfasına girer girmez oradaki linkleri tıklamaya başladığınızda bilgisayara bulaşabiliyor. Siz kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir ortamın içerisinde girmeye başladığınızda tüm kredi kartı bilgilerinizin tamamını kayıt altına alabiliyor. Burada en önemli kritik nokta şu; Chrome yazılımı bir kere kurulup sürekli kullanılacak bir yazılım değildir. Şifrelerin dışarı sızmaması için mutlaka Chrome yazılımlarının güncellenmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Sanal kart tavsiyesi

Portakal son olarak, "Yani belki de en iyisi sanal kart. O yapmak çok daha iyi" tavsiyesinde bulundu.