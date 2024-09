Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten skandal soykırım paylaşımı

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nigel Hayes-Davis, Instagram'da sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal paylaşımlar yaparak Türk halkının tepkisini çekti. Fenerbahçeli taraftarlar, Hayes'in sözleşmesinin feshedilmesini talep ederken, Hayes tepkiler sonrası paylaşımlarını silip özür diledi.

Abone ol

Fenerbahçe Beko'da basketbol oynayan Nigel Hayes-Davis'ten Türk halkının büyük tepkisini çeken paylaşımlar. Nigel Hayes, Türkiye'yi hedef gösteren görseller paylaşırken bu paylaşımlarında skandal ifadeler de kullandı.

Fenerbahçe Bekolu Nigel Hayes, Ermenistan ziyaretinde sözde Ermeni soykırımı hakkında Instagram hikayesinde paylaşımda bulundu.

'Soykırımın başmimarları' dedi

Paylaşımında "Soykırımın 'başmimarları'" ile "Savaş ve soykırım inanılmaz" ifadelerini kullanan Hayes, paylaştığı görsellerde de dönemin komutanlarına yer verdi.

Hayes'e büyük tepki

Bu skandal paylaşımlar sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, ABD'li basketbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi için yönetime çağrıda bulundu.

Nigel Hayes ise gündem olan bu paylaşımları tepkiler sonrası sildi ve Türk halkından özür dilediğini belirten bir paylaşım daha yaptı.

İşte o paylaşım:

"Ermenistan ve Türkiye'yle ilgili paylaşım yaptığım konunun çok hassas olduğunu, yaptığım paylaşımın ardından öğrenmiş bulundum. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye'nin bana kişisel ve profesyonel olarak sunduğu her şeye duyduğum takdir ve saygıdan dolayı, Türkiye'ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemeyeceğimi belirtmek isterim. Beni şahsen tanıyan ve bu konu hakkında benimle konuşanlar söylediklerimin doğru ve içten olduğunu bilecektir. Ben Türk değilim, bu yüzden bu konunun Türk olanlar için taşıdığı ağırlığı anlayamamıştım. Umarım bu söylediklerim, eylemlerim ve daha da önemlisi karakterim hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumları ortadan kaldırır. Bu durumdan ötürü kırılan herkese belirtmek isterim ki maksadım bu değildi."