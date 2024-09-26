Netanyahu'dan Lübnan için savaş duyurusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.Abone ol
Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta İsrail basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'HEDEFLERİMİZE ULAŞINCAYA KADAR SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Lübnan'a saldırılara değinen Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Netanyahu, bu hedeflerin başında Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenlerin evlerine dönmesi olduğunu kaydetti.