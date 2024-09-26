CHP lideri Özel, Türkevi'nin "gurur kaynağı "olduğunu söyledi

ABD’nin New York kentinde Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi'nde görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra CHP olarak tüm resmi temaslarımızı Türkevi'nin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.

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Sosyalist Enternasyonal’ın Prezidyum toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gelen Özel, bugün kentteki Türkevi’ni ziyaret etti.

Özel’e ziyarette CHP Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli eşlik etti.

TÜRKİYE'NİN NEW YORK BAŞKONSOLOSU İLE GÖRÜŞTÜ

Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi’nde bir görüşme yaptı.

Özel ve beraberindeki heyet ve Başkonsolos Yazal'ın görüşmesi yerel saat ile 10.00’da başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

"TÜRKEVİ'NDE OLMAK ÇOK ANLAMLI"

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Özel, şunları söyledi:

Bugün Türkevi'nde olmak bizim için çok anlamlı. Burası İhsan Sabri Çağlayangil'in Bakanlığı döneminde 1950'lerde dünyanın en büyük bilgisayar firması olarak kurulan firmanın yönetim merkezini satın almasıyla kurulmuş. O günden beri Türkevi adına sahip.

"CHP BUNDAN SONRA TÜM RESMİ TEMASLARINI TÜRKEVİ'NDE YAPACAK"

Bundan sonra CHP, New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde. Otel odalarında, lobilerinde, toplantı salonlarında değil; tüm resmi temaslarımızı Türkevi'nin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'mızın yetkilileri de bize karşı son derece açık ve misafirperver davrandılar.