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Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye açıklaması: Enflasyon oranı...

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye açıklaması: Enflasyon oranı...

Ünlü ABD'li ekonomist Steve Hanke, "Türkiye'de enflasyon düşüyor. Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyon oranını tam olarak yüzde 28,8 olarak ölçüyorum." paylaşımını yaptı.

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Ünlü ABD'li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE TOPARLANMA YOLUNDA"

Ünlü ekonomist paylaşımında Türkiye'nin toparlanma yolunda olduğunu ifade ederek enflasyonun düştüğünü ve yıllık enflasyon oranını yüzde 28,8 olarak ölçtüğünü belirtti.

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