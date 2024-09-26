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UEFA, Arda Güler paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı!

UEFA, Arda Güler paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı!

Arda Güler'in fotoğrafıyla yapılan "Şampiyonlar Ligi'nde en iyi genç oyuncu" paylaşımına itiraz edildi. Paylaşım silindi.

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FC Barcelona, resmi Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan bir paylaşımın beklenmedik bir heyecan yaratması üzerine UEFA'ya şikayette bulundu.

Paylaşımda Real Madrid'li Arda Güler'in bir fotoğrafı ve "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" şeklinde bir mesaj yer alıyordu.

Bu yorum, Lamine Yamal'ın en iyi genç yetenek olduğuna inanan Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hoşuna gitmedi.

Henüz 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde parlayan, en genç ikinci golcü olan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Lamine Yamal'a gereken değerin verilmediğini düşünen Laporta'nın memnuniyetsizliği dikkat çekiciydi.

TWEET DAHA SONRA SİLİNDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı tarafından yapılan yorum, Barcelona taraftarlarında büyük öfke yarattı.

Tepkilerin ardından Şampiyonlar Ligi hesabının tweeti silmesiyle durum beklenmedik bir hal aldı ve Barça'nın oyuncusuna haksız muamele yapıldığına dair şüpheleri arttı.

LAPORTA AÇIKLAMA İSTEDİ

Laporta, Lamine Yamal'ın Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki performansıyla hak ettiği takdiri görmesini sağlamak için UEFA'dan açıklama talep etti.

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