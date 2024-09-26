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Sağlık Bakanlığı'ndan "atom serum" uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan "atom serum" uyarısı

Sosyal medyada mucizevi etkileriyle tanıtılan ve "gençlik iksiri" olarak adlandırılan atom serumları, ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ölümüyle birlikte yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı, bu serumların hiçbir bilimsel temeli olmadığını ve ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

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Son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen ve "atom serum" olarak adlandırılan vitamin kokteyli serumlar, şarkıcı Metin Arolat'ın ölümüyle birlikte yeniden gündeme geldi. Sağlıklı ve enerjik olmanın yeni bir yolu olarak sunulan bu serumlar, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile tartışma yarattı. Sağlık Bakanlığı, atom serumların yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda ve tıbbi bir gerekçe doğrultusunda uygulanması gerektiğini vurguladı.

Gençleşme, sağlıklı bir görünüm ve enerji artışı gibi vaatlerle sunulan atom serumları, aslında damar yoluyla vücuda verilen vitamin ve mineral karışımlarından ibaret. Ancak bu karışımların içeriği ve dozajı, uygulayan kişiye ve kuruma göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bu da beklenmedik yan etkiler ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı yaptığı uyarıda “Halk arasında 'atom' veya v'itamin eklenmiş serum’ ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır” diyerek bu serumların tehlikelerine dikkat çekti.

Bakanlık, atom serumları açıklamasında yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilere hekim kontrolünde serum tedavisi verileceğini vurgulayarak özellikle ciddi sıvı kayıpları durumunda bu serumların doktor tarafından yapılacağını belirtti.

Damardan verilen serumların ciddi alerjik reaksiyon yaratabileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, gelişigüzel uygulanan serumların hayati tehlike yaratacağını ifade etti.

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