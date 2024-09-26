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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz: "Ateşkes olmayacak, savaşacağız"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz: "Ateşkes olmayacak, savaşacağız"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da "ateşkes olmayacağını" ve Hizbullah'a tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti.

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Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bir ateşkes olmayacak. Terör örgütü Hizbullah'a karşı tüm gücümüzle zafere ve kuzey sakinlerinin evlerine güvenli dönüşü sağlanana kadar savaşacağız." ifadelerine yer verdi.

Haaretz gazetesine konuşan ABD ve Fransa'nın başını çektiği Lübnan'da ateşkes girişiminin destekçisi Batı ülkelerinden bir diplomat, Katz'ın açıklamasını "müzakerelere zarar vermek için açık bir girişim" diye değerlendirdi.

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