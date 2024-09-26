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'Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler 'Holding'de

'Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler 'Holding'de

'Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler, 'Holding' dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Serçeler dizide 'Ceyda' rolüne hayat verecek.

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İzleyicilerin merakla beklediği “Holding” dizisinin, oyuncu kadrosuna güçlü bir isim ekledi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yalı Çapkını” dizisinde zaman atlaması nedeniyle yer almayan Öznur Serçeler, gelen yeni bir teklif ile projeyi değiştirme kararı aldı.

Serçeler dizide, daha önce Bade İşcil'in adının geçtiği "Ceyda" rolüne hayat verecek. İşcil’in, hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle projeden ayrıldığı öğrenildi. Öznur Serçeler’in diziye katılımı, projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

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