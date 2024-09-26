Kuveyt Türk'ten ihracatçı müşterilerine destek

Kuveyt Türk, Türkiye'nin e-ihracat alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla dış ticaret alanında faaliyet gösteren müşterilerileri ve paydaşlarıyla bir araya geldi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Bankacılık ve Yaşam Üssü'nde "Kuveyt Türk İhracatçılar ile Buluşuyor" başlığıyla düzenlenen ve sektörün lider markalarından Alibaba'nın da Kuveyt Türk ile yaptığı işbirliği kapsamında katıldığı buluşmada, dijital ticaretin önemi ve e-ihracatın sunduğu fırsatlar ele alındı.

100'e yakın ihracatçı ve iş insanının katıldığı organizasyonda, Kuveyt Türk'ün dış ticaret alanındaki ürün ve hizmetleri tanıtıldı. Bu ürün ve hizmetlerin birçoğunun dijital kanallardan müşterilere sunulduğu vurgulandı. Katılımcılara, e-ihracatın avantajları, büyüyen dijital ticaret trendleri ve Kuveyt Türk'ün bu süreçte ihracatçılara sunduğu tahsilat, finansman, garanti, teyit, danışmanlık gibi ürün ve hizmetler anlatıldı. Alibaba'nın başarı hikayesinin de aktarıldığı etkinlikte e-ihracatın global pazarlara açılma noktasında önemli bir kanal olduğu ve bu tarz etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, yatırıma, üretime ve ihracata yönelik desteklerini her geçen dönem artırdıklarını belirtti.

Delipoyraz, "Gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine ek olarak sunduğumuz dış ticaret ürünlerimizle ve finansal çözümlerimizle ihracatçı müşterilerimize destek oluyoruz. Güvenilir bir paydaş olarak ihracatçı müşterilerimizin dış ticaretin dijitalleşen dünyasında daha güçlü adımlar atmalarına katkı sağlıyoruz. Geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerle dış ticaret alanında fark oluşturmaya ve müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.