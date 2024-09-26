Balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde çalışma

Kötü koku ve balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde tarama gemisiyle su çekilip püskürtülerek denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor.

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İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'ta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla gündeme gelen çevre sorunu, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor.

Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıranın iç bölümünde yoğunlaşan kirlilik nedeniyle son 3 günde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi.

Kötü kokunun kent merkezinde de yoğun şekilde hissedilmesi tepkilere neden oluyor.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından bu bölgede sudaki oksijen miktarının artırılması için çalışma başlatıldı.

Körfezde deniz dibi taramasında kullanılan Meltem İzmir gemisi, pompalarla denizden çektiği suyu püskürterek oksijen oranını artırmaya çalışıyor.

Geçici bir tedbir olarak yürütülen çalışma sonrası yüzeye çıkan ölü balıklar ise ekipler tarafından temizleniyor.

"Güney taraflarında da gözlemlenebilir"

İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın da halen arıtılmadan körfeze giren atıkların olduğunu düşündüklerini belirtti.

Taşkın, "Biz yüzeye ve kıyıya vuran balıkları gördük, dibe çöken ve burada parçalanan balıkları ve diğer canlıları bilmiyoruz. O yüzden bu durum, hava olaylarıyla birlikte körfezin güney taraflarında da gözlemlenebilir. Körfeze karasal girdinin mutlaka önüne geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alınan bütün önlemler geçici olacaktır." dedi.

Acil önlem çağrısı

Öte yandan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yorgancılar, "Bu deniz kokusu İzmir'e yakışmıyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği ortamda çözümü de olmalı ki var ne bekleniyor." ifadelerini kullandı.