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İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldığını duyurdu.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan Akka'ya fırlatılan 45 roketten bazılarının savunma sistemlerince önlendiği bildirildi.

Açıklamada, roketlerin bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi.

Lübnan'a hava saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bu sabah, ülkenin çeşitli bölgelerinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen askeri binalar ve silah depoları da dahil olmak üzere pek çok noktayı vurduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Akka açıklarında denize pek çok roketin düştüğü görüldü.

Hizbullah: İsrail'deki askeri endüstri kompleksini hedef aldık

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma göstermek, Lübnan'ı ve halkını korumak için" savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail ordusu, Hizbullah'ın savunma sanayi şirketi Rafael'i roketlerle hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'a yeni bir hava harekatı dalgası başlattığını duyurdu.

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