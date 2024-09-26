2024 Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün sahibi Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu oldu

2024 Sabri Ülker Bilim Ödülü'nü kök hücre biyolojisi alanındaki araştırmalarıyla Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu kazandı.

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Sabri Ülker Vakfı tarafından 2016 yılından bu yana verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

Bağımsız jüri tarafından değerlendirilen ve 9'uncusu verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü'nü, Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nden, Kök Hücre Kromatin Grubu'nun liderliğini yürüten Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu kazandı.

Kök hücre biyolojisi ve embriyonik gelişim alanındaki katkılarından dolayı Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne layık görülen Karslıoğlu, yaşamın ilk birkaç gününde embriyoların geçirdiği genetik, epigenetik ve metabolik değişimleri inceleyen araştırmalar yapıyor.

Karslıoğlu'na ödülünü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, Harvard Sabri Ülker Merkezi ve Ödül Jürisi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Toplum Sağlığı Fakültesi Dekanı (Harvard T.H. Chan School of Public Health) Prof. Dr. Andrea Baccarelli ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz takdim etti.

"Bu buluşlar insanlığın faydası için"

Ödül töreninde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding olarak yıllardır "bilimin sponsoru" olduklarını belirterek, özellikle Amerika'daki Sabri Ülker Center, Harvard Üniversitesi ve Gökhan Hotamışlıgil ile beraber yaptıkları işbirliğinin meyvelerini almaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Harvard Üniversitesi ile 10 yılı geçen birliktelikleri olduğunu dile getiren Ülker, "Bu gecenin kahramanı Aydan Bulut Karslıoğlu. Kendisinin buluşları gerçekten bizi çok etkiledi. Bu buluşlar insanlığın faydası için." dedi.

Ülker, Yıldız Holding'in ana faaliyet sahasının bilim olmadığını belirterek, "Ancak toplum, insanlık, refah toplumları ve insanının geleceği için bilimi desteklemek çok önemli. Herkese vazifeler düşüyor. Daha sağlıklı, gelecekte daha mutlu, refah içerisindeki nesillerimiz için bilime yatırım yapmaya devam diyoruz." diye konuştu.

Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı ve Ödül Jürisi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil de ödülün, dünyanın herhangi bir yerinde görev yapan, Türk ve kariyerinin ilk aşamasında olan, gelecekte de büyük bir yıldız olacağına inandıkları bir kişiye verildiğini anlattı.

Bu ödül için aday havuzuna sahip olduklarını bildiren Hotamışlıgil, şöyle konuştu: "Doktora çalışmalarından itibaren takip ettiğimiz bu kişilerin kariyerleri, ilk bağımsız aşamasına geldiğinde onların ürettiği bilimle, söylemleriyle bilgileri toplayan bir mekanizmamız var. Ayrıca bilim ödülünü daha önce kazanan ve bilim dünyasında saygınlığı olan insanların da aday göstermeleriyle elimizde oluşmuş bir havuz var. Bu havuzun içerisinden bir kısa liste yapıyoruz. Daha sonra yine bilim ödülünü daha önce kazanmış 5 üye ve benim başkanlık ettiğim bir jüride tartışılıyor ve karar bu şekilde veriliyor."

"Araştırmalarımızın takdir edilmesi bizim için büyük gurur ve motivasyon kaynağı"

Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu ise Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nde grup lideri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son senelerde çok büyük bir heyecanla odaklandığımız mekanizmalar şöyle. Hayatın ilk günlerinde itibaren, yani döllenmeyi takiben embriyonun bir hücreden başlayıp birçok hücreyi, dokuyu ortaya çıkardığı süreçlerde maruz kaldığı zorluklarla nasıl başa çıkabildiğini inceliyoruz. Hücreler, etrafında olup biteni hissedebilme yeteneğine sahip ve bu zaten biliniyor. Bizim gösterdiğimiz ve üzerine eğildiğimiz konu ise bu ortam hissedildikten sonra eğer uygun değilse ve çok zengin kaynakları içermiyorsa ortam, hücrelerin kendini kapatıp bir süre askıya alıp, ondan sonra tekrar hayata döndüğü aşamalar. Bu süreci araştırıyoruz."

Karslıoğlu, konuşmasını, "Genç bilim insanlarının öncü araştırmalarını bu kıymetli ödülle onurlandıran Sabri Ülker Vakfı'na ve jüri üyelerine tüm ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Yaşamın ilk birkaç gününde embriyoların geçirdiği genetik, epigenetik ve metabolik değişimleri incelediğimiz araştırmalarımızın takdir edilmesi bizim için büyük gurur ve motivasyon kaynağı." diye tamamladı.

Fotoğraftakiler: Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu, Harvard Sabri Ülker Merkezi ve Ödül Jürisi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, Harvard Toplum Sağlığı Fakültesi Dekanı (Harvard T.H. Chan School of Public Health) Prof. Dr. Andrea Baccarelli, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker ve Sabri Ülker Bilim Kurulu Üyesi Zeki Ziya Sözen