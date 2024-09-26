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FETÖ, Hava Kuvvetleri'ne 'şifreli kodla' sızmış! İtirafçı binbaşının anlattıkları şoke etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FETÖ, Hava Kuvvetleri'ne 'şifreli kodla' sızmış! İtirafçı binbaşının anlattıkları şoke etti

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında itirafçı olan binbaşı, örgütün, Hava Kuvvetleri Komutanlığına alınmasını istediği mensupları için belirlediği "şifreli kod" sistemini anlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, hava tabip binbaşı Ömer T'nin, örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "operasyonel hatlar" üzerinden arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine 14 Mayıs 2024'te gözaltına alınan Ömer T, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bilgiler verdi, 21 örgüt mensubunu deşifre etti.

İfadesinde, ortaokul yıllarında kendisiyle irtibata geçen örgüt mensubuna, askeri liseye gitmek istediğini söylediğini belirten Ömer T, böylece örgüt evlerinde sınavlara hazırlanmaya başladığını kaydetti.

Örgüt elebaşı Gülen'den "birincilik" hediyesi

Askeri liseyi kazanmasının ardından kendisinden sorumlu kişiyle düzenli görüştüklerini aktaran Ömer T, "Askeri lisede birinci oldum. Ödül olarak İsmail kod adlı şahıs Fetullah Gülen'i ziyaret için Altunizade'de bulunan yere götürdü. Fetullah Gülen ile görüştüm ve beni tebrik ettikten sonra saat hediye etti. Birlikte yemek yedik." ifadelerini kullandı.

Gülhane Askeri Tıp Akademisini 1999'da kazandığını, mezun olduktan sonra Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında göreve başladığını belirten Ömer T, daha sonra Hava Astsubay Hazırlama Okulu'nda öğrenci alımlarından sorumlu olduğunu anlattı.

Bu görevde bulunması nedeniyle örgüt mensuplarının, "askeri okullara sakıncalı kişilerin girmemesi için" kendisiyle temasa geçtiğini ifade eden Ömer T, İzmir Bornova'da buluştuğu Sami adlı mahrem imamın kendisine, "durumu ayarladıklarını, öğrenci tanıma kartının üst kısmında karekod sistemi kurduklarını, daha sonra bu karekodun yırtılıp atılacağını" söylediğini aktardı.

Ömer T, şöyle devam etti:

"Sami, öğrenci sınav giriş kağıdının sağ üst kısmındaki barkodda yer alan rakamların son 3 hanesinin toplamının son rakamına göre kişi kategorisi yapıldığını söyledi. 'Bu 3 rakamın toplanmasıyla çıkan rakamın sonu 8, 9, 0 ve 7 olanların 'müspet' yani örgüt içerisinde bulunan şahıslar, 5 ve 6 olanların 'menfi' yani örgüt içerisinde olmayan şahıslar, diğer rakamlarda olan şahısların 'fark etmez' olarak kodlandığını söyledi. İsim listesi vermedi, sınava girecek öğrencilerin tanınma şeklini söyledi."

Bu olaydan sonra örgütün ne kadar güçlü ve tehlikeli olduğunu anladığını belirten Ömer T, sonraki sınav komisyonu görevlerini mazeret göstererek kabul etmemeye çalıştığını öne sürdü.

Ömer T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, FETÖ üyesi olduğunu bildiği 21 kişiyi deşifre eden ve örgüte dair bildiklerini anlatan sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesi istendi.

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