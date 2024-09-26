Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atmıştı! Sapık öğretmenin cezası belli oldu

Bir lisede coğrafya öğretmenliği yapan 55 yaşındaki M.K., iddiaya göre 15 yaşındaki öğrencisi B.D.'ye WhatsApp ve Instagram üzerinden 'Sevgilim', 'Karıcığım' diyerek cinsel içerikli mesajlar attı. Kız öğrencinin "Merdivenlerde kalçamı sıktı" iddiası üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Tutuklanan ve açığa alınan sapık öğretmenin cezası açıklandı.

Abone ol

Türkiye, Konya'daki sapık öğretmen skandalıyla sarsıldı. Selçuklu ilçesindeki bir lisede 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki B.D., geçtiğimiz nisan ayında ailesine, 55 yaşındaki coğrafya öğretmeni M.K'nin, kendisine WhatsApp ve Instagram üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini anlattı.

Genç kız ayrıca öğretmeninin kendisini eve bırakırken öpmeye çalıştığını, okulda da fiziki tacizde bulunduğunu açıkladı.

Aile suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan M.K. tutuklandı.

Mesajları ortaya çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada M.K. hakkındaki iddiaları reddetse de liseli kıza attığı mesajlar yaptıklarını ele verdi.

Karar açıklandı

Mahkeme, indirim uygulamadığı M.K'yi 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Cinsel taciz' suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda ise şu ifadelere yer verildi:

M.K'nin B.D'ye gönderdiği ve neredeyse tamamının mağdur ile cinsel ilişki kurmaya yönelik cinsel içirikli mesajlar olduğunun anlaşılması ve tüm dosya kapsamından M.K'nin savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmekle, bu nedenle mahkememizce itibar edilmemiştir. M.K.'nin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak ve suçtan doğan sorumluluğu kabul etmemesi, pişman bir tavrının bulunmaması, kendisine emanet edilen bir kız çocuğuna nefsi kabaran ve cinsellik düşünen birisinin iyi halli olduğundan da söz etmek mümkün olmadığı" belirterek takdir ve iyi hal indiriminin uygulanmamasına karar verildiği belirtildi.

Öğrencisine 'Karıcığım', 'Sevgilim' mesajları atmış

Gerekçeli kararda ayrıca M. K.'nin, genç kıza attığı mesajlarda 'Karıcığım', 'Sevgilim' gibi kelimeler kullandığına da yer verildi.

Öte yandan lise öğrencisi B.D., mahkemedeki ifadesinde yaşadığı iğrenç tacizi anlattı.

"Merdivenlerde kalçamı sıktı"

B.D., "Öğretmenlerin çıktığı merdivenleri kamera görmüyor. Arkadaşlarım çıktığı benim geride kaldığım bir zaman, sanık yanımdan geçerken kalçamı sıktı. Okuldaki erkek arkadaşlarımı kıskanıyordu. 'Git istersen yanına otur, elini tut, sevgili misiniz?' diye öğretmen tutumuna yakışmayan kıskanç tavırlara giriyordu." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi'nin aktardıklarına göre, tutuklu sanık öğretmen M.K. ise savunmasında, "Bana iftira atılmaktadır. Ben iddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum." savunması yaptı.

Kaynak: Sabah Gazetesi- Tolga Yanık