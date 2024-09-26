Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Elbette zamanı gelince konuşulmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili "Elbette zamanı gelince konuşulmalı. Kim öle kim kala. Gerçekten durum bu. O günlere erişecek miyiz?" dedi.

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Mansur Yavaş bir süredir kendi üzerinden devam eden “CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı” tartışmasına ilişkin olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e açıklamalar yaptı. Erkin, Yavaş'ın sözlerini köşe yazısına taşıdı.

Yavaş “İki yıl 2023’e gelirken Altılı Masa’da aday kim olacak tartışmasını yaşadık. İktidar cenahı bunu eksiksiz devam ettirdi bu tartışmayı. Bundan bir ders alınması lazım. Şimdi bakıyorum; tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor” diye konuştu.

“Kim öle kim kala”

Zamanı gelince bu meselelerin konuşulacağını söyleyen Yavaş, “Kim öle kim kala. Gerçekten durum bu. O günlere erişecek miyiz? Bakalım Türkiye ne olacak? Ne krizler yaşayacak? Düzelecek mi? Biz belediye başkanıyız ve belediyeyi idare edeceğiz. Partidekiler de muhalefetlerini yapacaklar, daha iyi önerilerde bulunacaklar. Onların görevi o. Halkın gündemini, sıkıntılarını kamuoyunun önüne taşıyacaklar. Bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Bunu yapan kötülük yapar ülkeye” ifadelerini kullandı.

“İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey! Hayır, hayır, hayır…”

İstifa gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Mansur Yavaş, “Olur mu öyle şey!” diye tepki gösterdi; “Hayır, hayır, hayır… Bize halk görev verdi, partimiz aday gösterdi, benim görevim Türkiye’ye örnek olacak en güzel çalışmaları yapmak. Bunlar ülkeyi iyi yönetir dedirtmek. Benim amacım bu. Ki onlar oy versinler. Ankara biliyorsunuz, Orta Anadolu’dan gelenlerin göç ettiği başkent. Bunun sonuçlarını gördük. Amasya, Kastamonu, Kütahya, Uşak her yer kazanıldı. Çorum çok oyla gitti. Merkezde de üç olan sayımızı 16’ya çıkardık” diye konuştu.